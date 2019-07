„Klein-Kuhfeld“ vermisst rotes Spielzeug

Ein beliebtes rotes Fahrgerät wurde während des Ferienprojekts „ Kinderstadt Klein-Kuhfeld“ an der Ludgerischule entwendet. Da der Schulhof von der Straße zugänglich ist und während der Mittagszeit kurz unbeaufsichtigt war, habe scheinbar ein Passant die Situation ausgenutzt und das Fahrzeug entwendet, wie die Organisatoren in einem kurzen Pressebericht mitteilen. Alle Kinder und Betreuer in Klein-Kuhfeld wären sehr dankbar, wenn das Spielzeug wieder auftauchen würde. Hinweise können gerne an Gabi Kaudewitz im Fachbereich Jugend, Familie Bildung und Freizeit der Stadt Coesfeld, E-Mail: Gabi.Kaudewitz@coesfeld.de oder unter Tel. 0176/ 34596289 gegeben werden.

Von Allgemeine Zeitung