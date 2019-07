Schulsachen für den guten Zweck

COEsfeld. Die Ferien haben gerade erst begonnen, da startet für einige schon die Suche nach den passenden Schulsachen für das kommende Jahr. Neue Hefte, Stifte, Blöcke und Sammelmappen werden benötigt. Für viele geht der erste Weg zum lokalen Schreibwarenfachhandel, jedoch kann sich dies nicht jeder leisten. Um jedes Kind trotzdem mit qualitativ hochwertigen Materialien auszustatten, auf die sie im Schulalltag angewiesen sind, hilft die „Aktion Schultasche“. Die ehrenamtlichen Helfer sammeln in den nächsten Wochen Spenden, die anschließend über die Tafel an bedürftige Familien in Coesfeld und Lette ausgegeben werden. „Einige Kinder sind doppelt und dreifach ausgestattet, während andere nichts haben“, klagt Diakon Bernhard Krampe. Gesucht neuwertige Schulsachen wie Scheren, Wasserfarbkästen, Füller, Radiergummis und Hefte. Besonders alte Schultaschen werden gerne entgegengenommen. Dabei ist immer wichtig, dass die Dinge noch „gut in Schuss“ und funktionsfähig sind. „Jede Spende ist herzlich willkommen und kommt direkt den Bedürftigen zugute“, freut sich Rebekka Elsbecker.

Von Marek Walde