Coesfeld. Auf reges Interesse stieß der 3. Tiny-House-Stammtisch in Coesfeld. 14 Interessierte waren vor Ort und es wurden lebhaft Ideen rund um das Leben im Mini-Haus und den eventuellen Möglichkeiten, dieses in Coesfeld umzusetzen diskutiert. Das nächste Treffen findet am Mittwoch (31. 7.) um 19.30 in der Pizzeria „10hours“, Jakobiring 32-36 statt. Weitere Interessierte sind willkommen.

Von Allgemeine Zeitung