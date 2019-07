Zum Sommerleseclub gehört in diesem Jahr auch ein Veranstaltungsangebot in der Stadtbücherei, für das noch Plätze frei und Anmeldungen möglich sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbücherei.

0 GreenScreen-Fotoshooting am Dienstag (30. 7.) und Mittwoch (31. 7.) jeweils von 10 bis 12.30 Uhr: Mit dieser besonderen Technik kann man in die Welt der Lieblingsbücher „einsteigen“. Vor dem Hintergrund von Bildern aus mitgebrachten Büchern werden Fotos gemacht und am Computer mit der Green Screen Technik bearbeitet. Für alle Sommerleseclub-Teilnehmer, mit Gabi Kaudewitz von der Jugendförderung der Stadt.

0 Nacht-Lesezeichen mit LEDs basteln am Mittwoch (7. 8.) von 15 bis 18 Uhr: Motive dafür bieten zahlreiche Grusel-, Gespenster- und Vampirbücher aus der Stadtbücherei Coesfeld. Für Sommerleseclub-Teilnehmer ab acht Jahren, mit Marianne Olthoff und Gertrud Manemann.

0 Bilderbuchkino mit Bastelaktion am Samstag (10. 8.) um 11 Uhr: Bilderbuchkino mit der Geschichte „Da ist eine wunderschöne Wiese“ von Wolf Harranth und Winfried Opgenoorth. Im Anschluss daran können Kinder ab fünf Jahren ihren eigenen kleinen Garten in einer Obstkiste gestalten. Jüngere Kinder benötigen dabei die Hilfe eines Erwachsenen. Für Sommerleseclub-Teilnehmer ab fünf Jahre, mit Uschi Dillkaute.

0 Handlettering-Workshop am Mittwoch (21. 8.) von 15 bis 17 Uhr: In diesem Workshop wird gezeigt, wie man Bilder auf einfache Weise durch Schriftzüge und Sprüche verschönern kann. Dafür werden allerhand verschiedene Schriftarten und Medien verwendet. Für Sommerleseclub-Teilnehmer ab elf Jahren, mit Maike Wortmann.

Über Anmeldungen für den Sommerleseclub und auch für die Veranstaltungen freut sich das Team der Stadtbücherei Coesfeld, Walkenbrückenstraße 25, Tel. 02541/ 9393100 oder via E-Mail an stadtbuecherei@coesfeld.de.

Anmelden können sich sowohl Einzelpersonen als auch Teams mit bis zu fünf Personen, unabhängig von der Altersgruppe: Freunde, Großeltern und Enkelkinder oder auch Eltern und Kinder können Teams bilden.

Weitere Informationen zum Sommerleseclub gibt es auch online unter

| www.sommerleseclub.de/bibliotheken/coesfeld