Ein Wetter zum Einbuddeln

Coesfeld (ds). So kann man der Hitze auch entkommen: Mats und Anni trafen ihre allerbesten Freunde Nora und Oskar zufällig am Pröbstingsee in Borken-Hoxfeld und haben sich dort im Sand eingebuddelt. Zwischendurch ging es für die vier Freunde der Familien Fedder und Schmidt natürlich auch ins Wasser. Viele Leser haben sich heute an unserer Temperatur-Challenge beteiligt. Dafür sagen wir: Danke! Die Ergebnisse lest ihr morgen auf der 3. Coesfelder Lokalseite der AZ

Von Detlef Scherle