Tag der Teilhabe gemeinsam stemmen

Coesfeld. Teilhabe ist ein Wort, das Politiker schnell in den Mund nehmen, wenn sie das Kollektiv betonen wollen, in dem niemand abgehängt wird. Dieses Wort mit Leben zu füllen und praktische Auswirkungen im Alltag aufzuzeigen – das haben sich nun mehrere Vereine und Institutionen aus dem Kreis Coesfeld vorgenommen. An einem Aktionstag der Teilhabe wollen sie am 22. September (Sonntag) von 13 bis 17 Uhr auf dem Gelände des mobile am Haugen Kamp mit sportlichen Angeboten zur Inklusion, Kurzvorträgen, Workshops und Infoständen für das Thema sensibilisieren. Angesprochen sind nicht nur Betroffene und ihre Angehörigen, sondern alle interessierten Bürger.

Von Florian Schütte