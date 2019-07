Das geheimnisvolle Leuchten der Frauen

Wer die 40 Bilder betrachtet, erkennt schnell, dass mit der 69-jährigen Bulgarin ein Mensch am Werke war, der das Schöne und Gute nach vorn stellt. An einen persönlichen Gott, berichtet sie, glaube sie nicht, eher an die Kraft der Natur. Diese wird in ihren Bildern lebendig. Zum Beispiel in der rosenbekränzten Frau, die für die Rosenölproduktion (Bulgarien ist einer der größten Exporteure) Blüten pflückt.

In Münster gibt es mit „Das kleine Bulgarien“ eine Gemeinschaft von Menschen, die aus dem osteuropäischen Land stammen. Die Anästhesistin Dr. Dr. Irene Tzanova, die im Coesfelder Krankenhaus arbeitet und ebenfalls aus Bulgarien stammt, stellte den Kontakt zu der Künstlerin, die seit 2014 bei ihrer Tochter in Münster lebt, her. Werner Jostmeier (Dülmen), Ehrenkonsul für Bulgarien, freut sich über den Ausstellungsort: „So etwas muss nicht immer nur in Düsseldorf oder Köln stattfinden.“ Es sei ein wichtiger Beitrag zum Austausch der Kulturen.

7 Die Bilder sind noch bis Ende August zu sehen. Sie können auch käuflich erworben werden.