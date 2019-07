Initiative sucht Fahrräder für Geflüchtete

Coesfeld. Die Flüchtlingsinitiative (FI) Coesfeld sucht für Geflüchtete Fahrräder. Alle Räder in einem einigermaßen fahrtüchtigen Zustand sind geeignet – auch Kinder- und Jugendräder. Sie werden in der FI-eigenen Werkstatt aufgearbeitet. Eine Abgabemöglichkeit besteht am Mittwoch (21. 8.) von 14.30 bis 16 Uhr in der Fahrradwerkstatt am Erlenweg 83 (Hof zur Fa. Wigger). Bei Transportproblemen ist auch Abholung möglich. Kontakt: Bernd Buschmann 2 02541 / 5922.

Von Allgemeine Zeitung