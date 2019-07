Heißer Krimiabend – cooler Kommissar

Wie gut er damit ankommt, zeigt 2018 die Zuschauerwahl zum oben erwähnten coolsten TV-Kommissar. Klar möchte das Publikum wissen, wie tickt dieser Typ, der im Film so zielstrebig in jedes Fettnäpfchen tritt, in Wirklichkeit. Jankowsky tritt mit lässiger Natürlichkeit auf und taucht schnell ein in eine Welt skurriler Kriminalität, die immer wieder zum Lachen reizt. Dabei erweist sich der Schauspieler als exzellenter Sprecher, der alle vier gelesenen Kurzkrimis in köstliche Kabinettstückchen verwandelt. Die Geschichten leben davon, dass jeweils ein Erzähler ein völlig verrücktes Geschehen schildert, bei dem es natürlich Tote gibt.

Jankowsky charakterisiert diese Personen mit Sprachmelodie, Mimik und ausgefeilter Körpersprache aufs Beste, so dass vor den Augen der Zuhörer ein regelrechtes Kopfkino entsteht. Durch die Skurrilität des Geschehens ist hintergründig ein wenig auch sein „Alter Ego“ Overbeck mit von der Partie.

Los geht es mit einem „Killeraufguss“. In der absurden, temporeichen Geschichte von Klaus Stickelbroeck, die Jankowsky mit überbordender Energie vorträgt, erläutert der einzig Überlebende eines Saunagangs nicht nur die aberwitzigen Geschehnisse, die zum Ableben der Saunisten führten, sondern beschreibt mit köstlicher Präzision die einzelnen Saunatypen von der Glitsche über die Indianerin mit Kriegsbemalung bis zum Muskelmann („er schreitet, und es baumelt“), dessen Aufguss eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang setzt. Ebenso köstlich skurril ist der in kölschem Dialekt gelesene „Publikumsverkehr“ von Brigitte Glaser, in dem eine Angestellte der Meldebehörde schildert, wie Frau Sägemüller durch einen ausrastenden „Terminator“ einer Säge zum Opfer fällt. Ein Teichkrieg mit einem Nachbarsjungen und zwei Profikiller, die zufällig gegenseitig ihre Auftraggeber beseitigen und sich – eigentlich eine logische Konsequenz – zum Team zusammenfinden (einer macht die Büroarbeit, der andere geht raus), runden diesen heißen Abend perfekt ab.