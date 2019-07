Hitze legt Telekom-Verteilerkasten lahm

Coesfeld (ds). Einen Totalausfall bei Internet und Telefon meldeten in dieser Woche Telekom-Kunden im Bereich Jakobiring und Hinterstraße . „Seit Dienstag besteht das Problem“, erzählte eine junge Frau – „von Tag zu Tag wurden wir von der Telekom vertröstet, es passierte aber nichts“. Besonders problematisch war die Störung für einen Imbissbetrieb mit Lieferservice, dessen Inhaber sich ärgerte, dass Kunden nicht telefonisch bestellen konnten. Auf Nachfrage der AZ bedauerte Telekom-Sprecherin Katja Werz die „Störungen an einigen Kundenanschlüssen rund um den Jakobiring“. Ursache sei die „starke Sonneneinstrahlung auf den Verteilerkasten“. Sie versicherte: „Wir haben die Technik vor Ort geprüft und werden Anpassungen an der Technik vornehmen, so dass sie auch bei hohen Temperaturen funktionsfähig bleibt.“ Gestern mittag, berichteten die Kunden, lief es wieder. Sie hoffen nun, dass das Problem auch wirklich gelöst ist.

Von Detlef Scherle