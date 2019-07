Größte Herausforderung war die Hitze

Zwölf Frauen und sechs Männer traten auf. Fünf Tage lange hatten sie elf Lieder aus sehr unterschiedlichen Genres einstudiert. Begleitet wurden sie von den Amerikanern Jon Hodge als Chorleiter und Dirigent und Jamison Livsey am Klavier. Von David Hardt, Chorsänger aus Recklinghausen, erhielt sie in diesem Jahr ebenfalls tatkräftige Unterstützung bei der Organisation genauso wie von Chorsängerin Petra van Husen, die in der Kolpingbildungsstätte arbeitet.

„Wir haben bei der Stimmbildung viel darüber erfahren, welche Körperfunktionen wichtig sind für guten Gesang“, zog van Husen, die alle Angebote von Cunningham der letzten 14 Tage genutzt hatte. Die größte Herausforderung in der zweiten Woche sei die Hitze gewesen. „Wir konnten zum Glück einen klimatisierten Raum in der Kolpingbildungsstätte für den Kurs nutzen“, so van Husen.

Für Cunningham war das Abschlusskonzert ein wahres Fest. Das merkte man ihren Moderationen deutlich an. „Es gab keine Probleme. Musik ist eine Sprache, die jeder versteht“, so Cunningham. Damit meinte sie nicht nur die unterschiedlichen Herkunftsorte aller Beteiligten. Von den insgesamt 19 Teilnehmern des Meisterkurses waren Teilnehmer aus Billerbeck, Hamm, Recklinghausen, aus Münster, aus Steinfurt, aus Dänemark und ihre ehemalige Zimmernachbarin Marti Pechnya aus Chicago dabei.

Eine der Teilnehmerinnen war Gisela Schweppenstedde Türk, Klavierlehrerin aus Steinfurt. Als Solistin interpretierte sie mit ihrem klaren Sopran die Arie „An den Mond“. Im Duett mit Stephanie Busskönning glänzte sie im Zicken-Duett aus Mozarts „Hochzeit des Figaro“. Der Chor glänzte dafür mit der Interpretation von „In stiller Nacht“ von Johannes Brahms. Sanft und gleitend bot sich auch diese Musik den rund 70 Besuchern dar. Die Vertonung des französischsprachigen Gedichts „Dirait Ton“ von Rainer Maria Rilke war für den Chor eine echte Herausforderung, denn die unterschiedlichen Stimmlagen der Teilnehmer wurden hier in eindrucksvoller Weise herausgearbeitet. „Tse Go La“ war ein Lied, das in den 1990er Jahre geschrieben wurde als Reaktion auf die Hungerkrise im Sudan. David Hardt, Andrea Kistner und Marti Pechnya sangen dieses Lied als Terzett. Auch dafür gab es begeisterten Applaus.