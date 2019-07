Erfrischender Zwischenstopp auf dem Marktplatz

Etwas reger das Interesse in Goxel, wo der erste Zwischenstopp in Coesfeld eingelegt wurde. Bärbel Voss und Margret Weiling von der Kolpingsfamilie boten den Sportlern Getränke und frisches Obst. Als besonderes „Schmankerl“ hatten August Weiling und Karl-Heinz Terwey kurzerhand eine Dusche installiert, die von den Verschwitzten gern in Anspruch genommen wurde.

Gestartet waren rund sechzig Läufer in Stadtlohn, um sich unter dem Motto „Wir helfen leben“ für die Kinderkrebshilfe einzusetzen. „Wir hoffen, die Spendenhöhe vom Vorjahr zu toppen“, so Organisator Jürgen Jendreizik vom Verein Läuferherz e.V.

Mit dabei Joachim Engels aus Coesfeld. Er hatte sich bereits am Morgen auf den Weg nach Stadtlohn gemacht, um beim Startschuss dabei zu sein. Sein Ziel sei Münster, doch sei es bei dem Wetter noch fraglich, ob er es erreichen würde. Schließlich sei es eine Strecke von 72 Kilometern. Auch Theo Mezger vom Lauftreff Südlohn hat sich dieses Ziel gesetzt. „So lange es noch Spaß macht, werde ich weiterlaufen. Es ist wie eine Sucht“, so der 70-Jährige und somit wohl älteste Teilnehmer. Um den Nachwuchs braucht man sich indes nicht zu sorgen: der fünfjährige Ole Lechtenberg begleitete seinen Papa, den als Ultra-Läufer bekannten Simon Lechtenberg, begeistert ein Stück des Weges.

Der Münsterland-Sternlauf zählt unter den Läufern zu den Events des Jahres. „Hier geht es nur darum in einer Gruppe zu laufen, wo Zeit und Rekorde keine Rolle spielen“, so Günter Effkemann aus Gescher, der für die DJK-Coesfeld startete. „Ist man einmal mitgelaufen, so ist man infiziert“ ergänzt Heinz Stockbrink, für den der Sternlauf fest im Terminkalender steht.

Unter den Anfeuerungsrufen und dem Applaus der in Coesfeld ausscheidenden Sportler machten sich die weiteren auf den Weg zum Kloster Gerleve. Von dort aus ging es weiter über Nottuln, Havixbeck und Gievenbeck nach Münster. „Wir freuen uns immer wieder, wenn wir mit unserem Sponsorenlauf Spenden für die Kinderkrebshilfe erlaufen können“, sagt Staffelführer Richard Gevers.