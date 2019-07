Kistenklettern und Kinderschminken

Coesfeld. „Spiel und Spaß für Jung und Alt“ – das versprechen die Organisatoren des „Sirksfelder Sommerfestes“, das am letzten Feriensamstag (24. 8.) ab 14 Uhr auf dem Jugendzeltplatz der „Sirksfelder Schule“ stattfindet. Dabei gibt es diesmal eine Besonderheit: Das Sommerfest ist eingebunden in das „Berkelfestival 2019“, das vom 24. bis 26. August in den niederländischen und deutschen Berkelstädten stattfindet. Schwerpunkt ist in diesem Jahr in Gescher, aber auch in vielen anderen Orten – so wie an der „Sirksfelder Schule“ – finden Aktionen statt, heißt es in der Pressemitteilung.

Von Allgemeine Zeitung