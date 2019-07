Post-Umbau im September beendet

„Wir sind super im Zeitplan“, sagt Wolfgang Wismann, der zusammen mit seinem Sohn Sven Wismann die WVA & GIG Immobiliengruppe (Greven) führt, die nicht nur Investor, sondern auch Vermieter des Objekts ist. Und als solcher hat Wolfgang Wismann eine zweite gute Nachricht parat: Fast komplett ist das Objekt bereits vermietet. „Wir haben nur im zweiten Obergeschoss 250 Quadratmeter noch nicht vergeben, aber sie sind bereits für einen Interessenten reserviert.“

Für die künftige Nutzung ist das alte Postgebäude komplett saniert und umgebaut worden. Außerdem ist auf dem ehemaligen Posthof ein Anbau entstanden, in dem auf circa 1300 Quadratmetern der Nettomarkt eröffnet. Bereits seit rund einem Jahr ist im alten Gebäudeteil zur Kupferstraße hin der Tedi-Laden ansässig.

Im ersten Obergeschoss werden die Schule für Gesundheitsberufe, die jetzt in der alten Goxeler Schule ihre Heimat hat, und das Altenpflegeseminar der Caritas in Dülmen als „carecampus – Pflegeakademie im Kreis Coesfeld“ gemeinsam weitergeführt. Auch das bringt Leben ins Herz der City. Hintergrund ist die gesetzliche Änderung in der Pflegeausbildung, die die Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammenführt. Der Standort in Dülmen wird zusätzlich weiterbetrieben.

„Wir haben die Räumlichkeiten in Goxel bis Ende des Jahres gemietet“, informiert Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus Trägergesellschaft. „Wir freuen uns jedoch, dass die Bauarbeiten schneller als erwartet abgeschlossen sein werden.“ Der Umzug der Schule erfolge abgestimmt mit dem Leiter voraussichtlich in der Woche vor Weihnachten, da dies ein geeigneter Zeitpunkt im Ablauf des Schuljahres sei. „Ab dem 1. Januar 2020 firmiert unsere Schule für Gesundheitsberufe gemeinsam mit der Schule für Pflegeberufe Dülmen dann unter ,carecampus – Pflegeakademie im Kreis Coesfeld’“.

Auch im zweiten Obergeschoss haben die Christophorus-Kliniken Räume angemietet. Auf 230 Quadratmetern zieht dort außerdem der Bunte Kreis Münsterland ein. Für die Mieter im gesamten Gebäudekomplex steht eine Tiefgarage zur Verfügung.