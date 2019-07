Coesfeld bekommt 1,7 Millionen Euro weniger vom Land

Coesfeld (ds). Die Stadt Coesfeld muss im nächsten Jahr mit niedrigeren Zuweisungen aus der Landeskasse rechnen. Nach einer ersten Modellrechnung der Regierung in Düsseldorf erhält sie 7,65 Millionen Euro. Das sind 1,75 Millionen Euro weniger als in diesem Jahr. Hintergrund für diese Verschlechterung ist, dass das Land bei den Zuweisungen immer auch die eigene Finanzkraft der Kommunen berücksichtigt. Das heißt: Nehmen sie jeweils selbst mehr Steuern ein, bekommen sie weniger Geld vom Land. Coesfelds so genannte normierte Steuerkraft ist in diesem Jahr um 10,2 Prozent auf 50,13 Millionen Euro gestiegen, erwartet werden 50,9 Millionen Euro. Für 2020 rechnet das Land mit 53,7 Millionen Euro (fiktive Finanzkraft), was nochmal ein Plus von 5,5 Prozent (2,8 Millionen Euro) bedeuten würde. Unterm Strich dürften der Stadt, wenn es wirklich so kommt, 2020 mehr Mittel zur Verfügung stehen als 2019. Vor dem Hintergrund der zu finanzierenden Projekte – insbesondere der Sanierung des Schulzentrums – wäre das eine gute Nachricht. Sie ist aber noch mit Vorsicht zu genießen, zumal das Gemeindefinanzierungsgesetz auch noch nicht vom Landtag verabschiedet wurde. | Im Westen

Von Detlef Scherle