Futternot aufgrund der großen Dürre

Coesfeld/Lette. Die Hitze und die große Trockenheit durch ausbleibenden Regen machen auch der hiesigen Agrarwirtschaft zu schaffen. „Wir kommen mit dem Beregnen nicht nach“, klagt Landwirt Manfred Wigger aus Lette. Durch die Dürreperiode im vergangenen Sommer und den geringen Niederschlag im Winter seien die Böden immer noch so trocken, dass das Wasser gar nicht bis in die Tiefe vordringe. So rechnet Wigger bei seiner Kartoffelernte trotz Bewässerung mit deutlichen Einbußen: „Der Ertrag wird um zehn bis 15 Prozent geringer sein.“ Insgesamt erwartet er bei allen Kulturpflanzen, die zum Ende des Jahres geerntet werden, Ertragseinbrüche.

Von Falk Hemsing