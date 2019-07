Erste Stolpersteine werden 2020 verlegt

Coesfeld. An sieben Coesfelder jüdischen Glaubens, von denen fünf 1941 nach Riga deportiert wurden und zwei es vorher schafften, ins Ausland zu emigrieren, sollen die ersten Stolpersteine erinnern, die in der Stadt verlegt werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Er wird noch mit dem Künstler Gunter Demnig abgestimmt. „Aber wir haben dafür schon ein Zeitfenster von Januar bis Mitte Februar 2020 bekommen“, berichtet Rainer Wermelt vom Arbeitskreis, der das Projekt in Coesfeld ins Rollen brachte. Demnig stellt die genauen Termine nach Regionen zusammen, damit er jeweils nicht so weite Anfahrtswege hat.

Von Detlef Scherle