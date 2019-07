Öhmann zufrieden mit Finanzspritze

Coesfeld (ds). Bürgermeister Heinz Öhmann ist zufrieden mit dem Ergebnis der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz, das die schwarz-gelbe Landesregierung in dieser Woche vorgelegt hat. Danach muss Coesfeld wegen seiner gestiegenen eigenen Gewerbesteuereinnahmen 2020 ein Minus von 1,7 Millionen Euro an Landeszuweisungen in Kauf nehmen (wir berichteten). „Dieses Ergebnis ist besser, als wir erwartet haben“, erklärte der Rathaus-Chef auf Nachfrage unserer Zeitung. Dass das Minus nicht doch noch stärker ausfällt, hängt nach seinen Angaben damit zusammen, das auch die Gewerbesteuererträge anderer Städte und Gemeinden in NRW im Durchschnitt relativ hoch waren. Öhmann freut sich, dass mit dieser relativ guten Finanzausstattung auch die anstehenden großen Projekte in der Stadt angepackt werden können. „Das hilft uns sehr“, hob er hervor. Unter anderem steht – wie berichtet – die Sanierung und Modernsierung des Schulzentrums an.

Von Detlef Scherle