Die Veranstaltung ist Teil des neuen Konzeptes des beliebten Sommerprogramms der Stadtbücherei, bei dem es vermehrt um den kreativen Umgang mit der Lektüre gehen soll. Unterstützt wurde das Team der Bücherei durch das Jugendamt, welches die technische Ausrüstung stellte. „Die Kinder können ihre Fotos an den drei Stationen ganz eigenständig erstellen“, erklärte Gabi Kaudewitz vom Fachbereich Jugend, Familie, Bildung und Freizeit der Stadt Coesfeld. Zunächst werde ein Hintergrundbild ausgewählt, dann die Aufnahme vor dem grünen Vorhang gemacht und nach der Bearbeitung das fertige Foto gedruckt.

Der achtjährige Erik ist von der Technik begeistert. Er hat sich als Hintergrund eine Szene aus dem Film „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ ausgesucht. Die Buchvorlage liest er gerade im Rahmen des Leseclubs, an dem er zusammen mit seinem zehnjährigen Bruder Mads teilnimmt. Dieser zählt stolz die fünf Bücher auf, die er in den Sommerferien bereits gelesen hat. Leseratten seien die beiden schon immer gewesen, berichtet der Jungleser. „Oft stöbern wir auch in der Bücherei und tauschen uns gegenseitig aus.“ Besonders freuen sich die beiden schon auf die nächste Veranstaltung, bei der sie LED-Lesezeichen basteln werden.

Auch jetzt können sich Lesefreunde noch für den Sommerleseclub vor Ort in der Stadtbücherei anmelden. Alle Teilnehmer sind eingeladen, sich auch für die internen Veranstaltungen anzumelden.