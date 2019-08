Alle Facetten der Liebe in Text und Musik

Coesfeld. „Vom Anfang bis zum Ende der Liebe“, unter diesem Motto geht der Treffpunkt Literatur in die nächste Runde. Das Literatett Jenny Heimann, Harald Schönfelder, Harald Sumik und Freddie Pieper präsentiert Musik und Literatur – am Dienstag (13. 8.) um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei, Walkenbrückenstraße 25.