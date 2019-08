„Bei der Vorstellung im Juni hatten wir rund 400 Gäste“, berichtet Rödiger, der seinen Kollegen Sebastian Schäffer, Kinoleiter in Coesfeld, schnell von der Idee überzeugte. So werde das Kino eine weitere Anlaufstelle für Senioren in Coesfeld. Zur Premiere des Seniorenkinos zeigt das Cinema Coesfeld den Film „Der Junge muss an die frische Luft“, über die Kindheit von Hape Kerkeling.

„Wir suchen Filme aus, die alters- und zielgruppengerecht sind“, sagt Schäffer. „Anspruchsvolle Filme, die vielleicht sonst sogar ein bisschen untergehen.“ In Unna wüssten die Senioren das Angebot zu schätzen. „Es ist schön, zu sehen, dass viele Senioren kommen, die zuvor vielleicht 20 Jahre nicht mehr im Kino waren“, sagt Rödiger über „den geschützen Rahmen“ der Veranstaltung. Wichtig sei auch, dass die Senioren im Hellen nach Hause gehen können. Daher starten die Vorstellungen jeweils immer schon um 14 Uhr. Im Preis von 7,50 Euro ist der Eintritt sowie Sekt, Kaffee und Kuchenbüfett enthalten.

Geplant sei auch in Zukunft ein „Wunschfilmspezial“. Dabei bekommen die Zuschauer zwei Filmvorschauen vorgespielt und können dann per Applaus abstimmen, welchen Film sie sehen möchten. „Uns ist wichtig, dass die Zuschauer das Programm mitgestalten können“, meint Rödiger. Auch eine Verlosung soll es über die Eintrittskarten geben. Hierzu sei das Cinema noch auf der Suche nach Kooperationspartnern. Karten für die Vorstellungen können im Voraus schon erworben werden. Nähere Informationen dazu folgen.