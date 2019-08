Welches Geheimnis bergen die Ballons?

Coesfeld (fh). Am Bahnübergang auf der Borkener Straße tanzen vergnügt zwei große, silberne Luftballons im Wind. Es handelt sich um die aufgeblasenen Ziffern zwei und sieben, die, angebunden an einen Ampelpfahl, die Zahl 27 bilden. Könnten dies rührende Geburtstagsgrüße an einen Schaffner sein, der diese Zugstrecke befährt? An einen Pendler, der täglich dort die Gleise überquert? Oder an einen Insassen des gegenüberliegenden Gefängnisses, dessen Fenster auf die Bahnschienen hinausgehen? Vielleicht ist es ja sogar der Zahlen-Code der Zellentür. Solange dieses Mysterium ungelöst bleibt, dürfen sich alle 27-Jährigen gegrüßt fühlen. Sachdienliche Hinweise werden ansonsten unter coesfeld@azonline.de an die AZ erbeten. Foto: Falk Hemsing

Von Allgemeine Zeitung