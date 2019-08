Spielspaß auch für ältere Kinder

LETTE. Ein Dorf weiterentwickeln und für alle Altersgruppen attraktiv machen - dies zählt zu den Zielen des Dorf-Innen-Entwicklungs-Konzepts (DIEK), das für Lette aufgestellt wird. Ehrenamtler haben in den vergangenen Monaten viele Projekte erarbeitet, von denen erste nun konkrete Formen annehmen. Birgit Redweik ist eine der Aktiven, ihr liegen besonders die Spielplätze am Herzen. „Viele sind in einem guten Zustand und bieten tolle Möglichkeiten für die Kinder, doch besonders die Plätze am Billweg und am Hermann-Löns-Weg weisen entscheidende Schwachpunkte auf.“ Redweik bemängelt, dass die Spielplätze derzeit nur wenig Interessantes für ältere Kinder bieten. „Die suchen dann natürlich andere Herausforderungen und klettern zum Beispiel auf dem Dach der Schutzhütte herum oder versuchen mit Hilfe eines Kettcars, auf den drehbaren Pilz zu gelangen.“

Von Marek Walde