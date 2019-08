Zwischen Hochzeit und Schützenfest

lette. Die St.-Johannes-Gemeinde hat wieder Besuch aus Rumänien. Auch diesen Sommer hat Pfarrer Ionut Imbrisca für einen Monat die Urlaubsvertretung in Lette übernommen, nun schon zum fünften Mal. 2007 kam er zum ersten Mal im Rahmen eines Austauschprogrammes als Student nach Deutschland und wohnte einen Monat lang bei Carsten Remke, der damals noch Pfarrer in Holtwick war. Aus diesem Kontakt ergab sich nach seiner Priesterweihe ein Vertretungsverhältnis, zunächst in Holtwick und dann in Lette für Remke sowie für seinen Nachfolger Pfarrer Stephan Wolf. So ist Imbrisca schon mehrfach im Juli und August Gast in der Letteraner Gemeinde gewesen – und fühlt sich dort sehr wohl. Besonders gefalle ihm, dass er in der kleinen Gemeinde so schnell mit den Gläubigen in Kontakt kommt. Auch die Kirchenmusik hat es ihm angetan: „Die Orgelmusik in der Heiligen Messe ist immer so schön feierlich. Und der Organist hier spielt klasse.“

Von Falk Hemsing