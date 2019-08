Aber auch in Coesfeld gibt es verschiedene Aktionen „rund um die Berkel“: So bietet der Stadtmarketing Verein am Samstag (24. 8.) um 16 Uhr eine Berkelführung mit Anne Grütters an (Start ist am Walkenbrückentor). Auch das Sirksfelder Sommerfest lockt Radler und Ausflügler entlang des Flusses.

Wer sich sportlich betätigen möchte, kann sich am Sonntag (25. 8.) einer Fahrradtour vom ADFC anschließen, die von der Berkelquelle in Billerbeck über Coesfeld nach Gescher führt. In Coesfeld startet die Tour nach Gescher um 12 Uhr auf dem Marktplatz. Ebenfalls am Sonntag ist Coesfeld Etappenort der Berkel-Pilgertour; Interessierte können mitwandern. Beim Berkelfestival aktiv sind außerdem die Coesfelder Doris Vogt und Hartmut Levermann: Doris Vogt liest am Sonntag (25. 8.) in Gescher aus dem Buch von Doris Röckinghausen „Berkel – mein Leben als Fluss“, Hartmut Levermann bietet Interessierten am Samstag (24. 8.) eine geführte Wanderung durch die Berkelaue in Gescher.

7 Info und das komplette Programm des Berkelfestivals unter: | https://berkelfestival.eu/veranstaltungen/