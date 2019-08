„Feuerteufel“ auch Mittwochnacht aktiv

Coesfeld (ds). Die „Feuerteufel“, die Dienstagnacht drei kleine Brände in Coesfeld gelegt hatten – unter anderem an der „Tausch-Kiste“ der Caritas in der Osterwicker Straße – sind offenbar auch in der darauf folgenden Nacht wieder aktiv gewesen. Gegen 4 Uhr brannte am Wahrkamp unweit des Behördenzentrums und der Polizei ein Altkleidercontainer. „Wir führen das auf den oder die gleichen Täter zurück“, erklärte Polizei-Pressesprecher Rolf Werenbeck-Ueding auf Nachfrage. Zurzeit fehlt von ihm oder ihnen noch jede Spur. „Bislang sind bei uns auch noch keinerlei Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen“, berichtet Werenbeck-Ueding. Er appelliert an alle, die zum Beispiel beruflich nachts unterwegs sind, Augen und Ohren offen zu halten – und im Verdachtsfall sofort die Polizei anzurufen. Auch die Beamten wollen ihre Präsenz in den kommenden Nächten verstärken.

Von Detlef Scherle