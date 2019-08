Mit der Open Frameworks Design Edition, die in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Star-Architekten Hadi Teherani konzipiert wurde, hat Parador nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr eine Parkett- und Laminat-Kollektion vorgestellt, „die auf innovative Weise Design am Boden neu definiert“. Sie erhielt die Auszeichnung „Best of Best“ beim „Iconic Award 2019: Innovative Architecture“. Als eines der weltweit wichtigsten Kompetenzzentren für Design und Architektur agiert der Rat für Formgebung an der Schnittstelle zwischen Gestaltern und Bauwirtschaft. Prämiert werden von ihm visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie.

Darüber hinaus erhielt dieselbe Produktlinie von Parador den „European Product Design Award“ in Gold in der Kategorie Home Interior Products, der jetzt zum dritten Mal verliehen wurde. Der European Product Design Award würdigt die Bemühungen talentierter Designer und Designteams, das tägliche Leben mit praktischen Kreationen zu verbessern, die darauf ausgerichtet sind, ein Problem zu lösen, das Leben einfacher zu machen oder einfach Freude zu verbreiten.

Birgit Kunth, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Parador, freut sich über die Auszeichnungen: „Wir sind stolz darauf, etwas wirklich Neues erschaffen zu haben. Mit diesen beiden erneuten Auszeichnungen unterstreicht Parador seine herausragende Stellung als führende Design-Marke im Bereich der Bodengestaltung.“