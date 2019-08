Coesfeld. Die Serie von Brandstiftungen in Coesfeld reißt nicht ab. Am frühen Freitagmorgen wurden von Unbekannten schon wieder zwei Brände gelegt. Diesmal mussten Polizei und Feuerwehr zunächst zum Real-Markt am Hüppelswicker Weg ausrücken. Dort stand gegen 5.30 Uhr ein Altkleidercontainer in Flammen. Keine halbe Stunde später meldeten Anlieger den Brand eines Holztisches in einem Spielhaus auf dem Spielplatz am Rotdornweg. In beiden Fällen waren die Feuer schnell gelöscht.

Von Detlef Scherle