„Fehlender Platz, mangelnde Barrierefreiheit und die anstehende energetische Sanierung waren die ausschlaggebenden Punkte, sich um Fördermittel im Rahmen des DIEK zu bewerben“, erklärt Gerold Wilken, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins in Lette.

Nun hat die Stadt drei erste Ideen vorgestellt und ein Architekturbüro beauftragt, einen Plan zu entwickeln. Dieser soll bis zum 30. September bei der Bezirksregierung eingereicht werden, um sich für die Fördermittel im Rahmen des DIEK zu bewerben.

„Im Heimathaus wird mehr Platz benötigt“, so Wilken, „ab August wird hier zusätzlich zum Heimatmuseum zum Beispiel auch die Ausstellung über das Barackenlager zu sehen sein.“ Zudem sei das Kamin- und Trauzimmer zu klein für größere Gesellschaften. „Dies ist jedoch seit dem Wegfall des Bürgerhauses besonders wichtig“, so Martha Elsbecker.

Durch einen Anbau, so die Hoffnung, würden sich neue Möglichkeiten für eine vielseitige Nutzung ergeben. So könnte das Museumskonzept überarbeitet werden. Ein Fahrstuhl könnte Barrierefreiheit im gesamten Haus gewährleisten. Der Standort der Nebenstelle der Stadtverwaltung, sind sich alle einig, soll in jedem Falle im Heimathaus bleiben.

Wilken ist optimistisch, dass der Förderantrag rechtzeitig zum 30. September gestellt werden kann. Sobald es belastbare Pläne gebe, sollen diese öffentlich präsentiert werden.