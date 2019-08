Cocktails schlürfen in Coesfelds Karibik

Coesfeld. „Bora-Bora“ heißt der Cocktail, mit dem sich Claudia und Bernd am Sonntagnachmittag in Strandnähe niedergelassen haben. Nicht in der Karibik, sondern auf dem Marktplatz, wo aber seit Donnerstag karibisches Flair herrscht. „Wir mögen die Atmosphäre hier“, sagt Claudia. Und auch Bernd nennt nur einen Umstand, der ihm am Wochenende „Coesfeld Karibisch“ nicht gefällt: „Dass die Live-Musik abends nicht länger spielt.“

Von Ulrike Deusch