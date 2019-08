Handgranate in Stevede kontrolliert gesprengt

Coesfeld. Ein kurzer dumpfer Knall wie von einem Gewehr tönt über die L 581 in Stevede. Eine Staubwolke wirbelt von einem Feld herüber zum angrenzenden Fußballplatz. Kurze Zeit später kündigen drei Töne eines Signalhorns die Entwarnung an. Gegen 12.45 Uhr gibt die Polizei die Straße für den Verkehr wieder frei. Eine Handgranate hatte am Montagmittag eine zeitweilige Sperrung der Landstraße erfordert. Das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg – eine britische Handgranate – musste kontrolliert gesprengt werden. Eine Joggerin hatte das rund 300 Gramm schwere Kampfmittel auf einem Feldweg dort am Morgen entdeckt, wie die Polizei mitteilt. Einsatzkräfte des Ordnungsamtes und der Polizei sicherten daraufhin den Bereich in der Nähe der Zufahrt zum Industriepark Nord.Westfalen.

Von Florian Schütte