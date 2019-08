Auto überschlägt sich mehrfach in Stevede

Coesfeld (fs). Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Montagnachmittag um 13.20 Uhr auf der Landstraße L 581 in Stevede gekommen. Eine 19-Jährige Autofahrerin aus Velen-Ramsdorf war mit ihrer 29-Jährigen Beifahrerin aus Coesfeld in Fahrtrichtung Hochmoor unterwegs. Aus noch nicht abschließend ermittelten Gründen kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich daraufhin mehrfach auf dem angrenzenden Grünstreifen, wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Andere Fahrzeuge waren nach den Erkenntnissen der Polizei aber offenbar nicht beteiligt. Nach ersten Aussagen der Unfallbeteiligten sei eine Wespe im Fahrzeug gewesen. „Das ist zwar noch nicht gesichert, aber eine mögliche Erklärung“, sagt Dennis Dahlmann von der Polizei in Coesfeld. Die Ermittlungen dauern an. Beide Frauen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Von Florian Schütte