Mülltonnenbrand greift auf Garage über

Coesfeld. Die rechtzeitige Alarmierung der Feuerwehr durch Anwohner hat dazu geführt, dass ein Brand in der Coesfelder Innenstadt nicht auf Wohngebäude übergegriffen hat. Die Feuerwehr hat bei dem Brand einer Mülltonne in der Pumpengasse in der Nacht zu Dienstag um 2.10 Uhr die Wohnbebauung gerettet, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Allerdings wurden ein Garagentor und die angrenzende Bepflanzung in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung