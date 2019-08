Wenn Schüler und Lehrer im Sommer die Schulen räumen, rücken traditionell die Handwerker an. In diesen Ferien aber ist alles anders: Es gibt nur zwei echte Schulbaustellen, informiert Uwe Dickmanns vom Fachbereich Bauen und Umwelt. Gründe gibt es mehrere. So wurde die Kreuzschule gerade umfangreich saniert, der große Umbau des Schulzentrum steht bevor und die Martin-Luther-Grundschule steht im nächsten Schuljahr vor dem Wechsel vom Köbbinghof ins neu gestaltete Jakobischulgebäude an der Franz-Darpe-Straße.

Bleibt außer der Sporthalle an der Pestalozzischule nur noch eine kleine Maßnahmen, die für die Betroffenen aber dennoch wichtig ist. „In der Laurentiusschule sind Wände geöffnet worden, um Unterrichtsräume und Differenzierungs- oder Gruppenräume zu verbinden“, berichtet Stadtsprecherin Andrea Zirkel von Anpassungen an aktuelle pädagogische Konzepte. In diesem Zusammenhang haben die Räume auch gleich einen neuen Anstrich erhalten. Die Kosten der kompletten Maßnahme: rund 12 000 Euro.