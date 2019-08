Geburtstagsgruß für Geliebten im Gefängnis

Coesfeld (fh). Wahre Liebe kennt keine Grenzen – auch nicht dicke Gefängnismauern. Das beweist die rührende Geschichte hinter den zwei silbernen Ballons an der Borkener Straße, die jetzt enthüllt worden ist. Letzte Woche Dienstag zierten zwei aufblasbare Ziffern, eine zwei und eine sieben, die Ampel am Bahnübergang (wir berichteten). Die Frage nach der Bedeutung dieser Ballons, die zusammen die Zahl 27 bildeten, ist nun beantwortet: Sie entpuppten sich als romantische Geburtstagsgrüße einer jungen Verliebten aus Osnabrück an ihren Freund, einen Insassen der angrenzenden Strafvollzugsanstalt. Um Punkt Mitternacht habe sie die Ballons angebracht, um ihrem Schwarm zum 27. Geburtstag zu gratulieren, teilte uns die Freundin mit. Denn das Fenster seiner Zelle – das zweite von rechts der obersten Reihe – gehe direkt auf die Bahnschienen hinaus. „Wir konnten zwar nicht miteinander reden, aber er hat die Ballons gesehen“, schwärmte die Verliebte. Von seinem Fenster aus habe ihr Freund tagsüber dann sogar die Aufnahme des AZ-Fotos mitverfolgt. „Er dachte erst, das sei ein Hobbyfotograf. Mit der Zeitung hat er nicht gerechnet“, beschrieb die Freundin seine Eindrücke. Bei einem Besuch habe ihr ein Beamter des Gefängnisses den Artikel über die zwei Ballons gezeigt. Daraufhin meldete sich die Freundin bei der Redaktion.

Von Allgemeine Zeitung