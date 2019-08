Flüchtiger Sexualstraftäter in Senden gefasst

Darup (ds). Die Polizei hat den mutmaßlichen Sexualstraftäter, der am Morgen in Darup gesichtet wurde und nach dem den ganzen Tag intensiv gefahndet wurde, gegen 15.30 Uhr in Senden gefasst. Diese Information unserer Zeitung hat die Polizei gerade bestätigt. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zu seiner Festnahme. Der Mann soll am 11. August in Bergkamen eine Frau brutal vergewaltigt haben. Am Morgen war er von Polizeibeamten auf einem Schulhof in Darup entdeckt worden, konnte aber zunächst flüchten.

Von Detlef Scherle