Polizei-Hubschrauber kreisen über dem Ort, der mit Sperren abgeriegelt wurde. Am Boden ist die Polizei mit Mantrail-Hunden unterwegs, um die Spur des Mannes, der gegen 8 Uhr in Darup gesehen wurde, zu verfolgen. „Wir fahnden derzeit mit Nachdruck im Bereich rund um Nottuln. Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Flüchtigen geben können, werden gebeten direkt den Notruf der Polizei zu wählen. Sprechen Sie den Mann nicht persönlich an oder treten an ihn heran“, rät Polizeipressesprecher Rolf Werenbeck-Ueding Passanten. Sie sollten sofort die 110 wählen.

Die Personenbeschreibung des Gesuchten: Größe: 177 cm, Bekleidung: zuletzt am 12. 8. 19: weite Hose, keine Schuhe, Socken, körperliche Merkmale / BesonderheitenTattowierung: Ober- Unterarm links: Sterne, Tattoo Brust: Schriftzug „EWIG DEIN EWIG MEIN“; Ohrlöcher (große Tunnel), blind auf dem linken Auge, Haarfarbe: braun, Augenfarbe: blau, Figur: schlank.