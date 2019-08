Spendenkonto für neue „Tausch-Kiste“

Coesfeld (ds). Die Caritas hat nach dem Brand in der vergangenen Woche viel Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten, die „Tausch-Kiste“ doch wieder aufzubauen. Viele boten auch Geld zur Unterstützung an. „Wir freuen uns sehr über die Nachfrage eines Spendenkontos für eine neue Tausch-Kiste“, so Hagen Freund, Leiter Fachbereich Sucht & Psychiatrie. Das bestätige nochmals die Beliebtheit der Einrichtung. Das Spendenkonto ist nun eingerichtet. Einzahlungen können erfolgen auf das Konto der Caritas bei der Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE21 4015 4530 0059 0003 15, Stichwort: Tauschkiste.

Von Detlef Scherle