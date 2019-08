Gesundes Golfergrün trotz Trockenheit

Coesfeld. Auf den Millimeter genau trimmt Bastian Knapp mit seinem Aufsitzmäher die saftige Rasenfläche auf dem Golfplatz in Stevede. Er ist einer der sieben Greenkeeper des Golf- und Landclubs Coesfeld, die die Grünanlagen mit ihren Rasenflächen, Sandbunkern, Wasserhindernissen und dekorativer Vegetation instand halten. Während die meisten Heimgärtner in diesem zumeist trockenen Sommer über vergilbten Rasen klagen, hat das Herzstück des Golfplatzes, das sogenannte Grün, einen gesunden, kräftigen Farbton. Was ist das Geheimnis der Greenkeeper für gesundes Gras trotz Hitze?

Von Falk Hemsing