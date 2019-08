Körperverletzung durch Ruhestörung

Coesfeld (fh). Auch das gibt es: vorsätzliche Körperverletzung durch nächtliche Ruhestörung. Zu einer Geldstrafe von 600 Euro ist jetzt eine 27-jährige Coesfelderin vor dem Amtsgericht verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass sie in einem Zeitraum von vier bis fünf Wochen im März und April dieses Jahres in der Wohnung ihres Vaters mehrfach nachts so laut Musik gehört hat, dass die Gesundheit eines Ehepaares aus der Nachbarwohnung durch starke Schlafstörungen gefährdet worden ist.

Von Allgemeine Zeitung