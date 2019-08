Mülltonne brennt an der Hansestraße

Coesfeld (fs). Zum Brand einer Mülltonne beim Kaufland-Markt an der Hansestraße ist die Feuerwehr Coesfeld am Samstagnachmittag um 14.20 Uhr gerufen worden. Das Feuer war gegen 15 Uhr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Ob die Tat in Zusammenhang mit der Brandserie der vergangenen zwei Wochen steht, sei deshalb noch offen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02541/140 entgegen.