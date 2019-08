Lette. In der Zeit von Samstag, 13.30 bis 14.40 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines weißen Seat Ibiza auf der Bruchstraße in Lette eingeschlagen, so die Polizei. Aus dem Auto entwendete er dann einen schwarzen Rucksack samt Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung