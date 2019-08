Wartehäuschen angekokelt

Coesfeld. Durch Feuer beschädigt worden ist das hölzerne Wartehäuschen an der Bushaltestelle Alter Bahndamm in Goxel (an der B 525). In der Zeit von Sonntag (18. 8.), 12 Uhr, bis Montag (19. 8.), 10 Uhr, kokelten bislang unbekannte Täter daran herum. Das Feuer ging zwar immer wieder von selbst aus, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Brandserie in Coesfeld (wir berichteten) liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Von Allgemeine Zeitung