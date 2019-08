Lokale Eisenbahngeschichte unter der Lupe

Coesfeld. Fähnrich Christopher Sparwel forscht im Rahmen seiner Offiziersausbildung seit gut einem Monat im Stadtarchiv Coesfeld zur jüngsten Eisenbahngeschichte der Stadt. Was führt den Studenten der Geschichtswissenschaft an der Bundeswehrhochschule in Hamburg zu diesem Thema? „Als geborener Coesfelder und zweiter Vorsitzender des Eisenbahnvereins Lette ist es naheliegend, dass ich mich mit der Eisenbahngeschichte des ehemals größten Bahnstandorts im westlichen Münsterland beschäftige,“ erläutert der 21-Jährige schmunzelnd. Aber was glaubt er denn, kann das Stadtarchiv zu seinen Forschungen beitragen? „Nun“, führt er aus, „das, was wir in Lette an Unterlagen haben, kenne ich sehr gut und habe dort auch mit Pater Daniel Hörnemann und den anderen Vereinsmitgliedern sachkundige Kenner an meiner Seite. Aber ich interessiere mich speziell für den Um- und Neubau des Bahnhofsgebäudes, die baulichen und planerischen Voraussetzungen, die in den vergangenen Jahren geschaffen wurden. Und da hat das Stadtarchiv einige private Sammlungen in den letzten Monaten übernommen, die sehr ausführlich auch jüngste Diskussionen dokumentieren.“

Von Allgemeine Zeitung