„Für Übergewichtige sind ,normale’ Sportangebote häufig nicht nur körperlich, sondern auch ,bauartbedingt’ herausfordernd“, sagt Übungsleiterin Jasmin Brands. „Man ist dann peinlich berührt. Frust ist vorprogrammiert und die Freude am Sport vergeht recht schnell“, meint Brands. Für alle Frauen, die sich hier wiedererkennen und gerne in Bewegung kommen möchten, bietet die SG Coesfeld ab dem 5. September die Sportgruppe „Fit & Pfundig“ an. Sowohl die allgemeine Fitness als auch Körperhaltung und -wahrnehmung werden mit einem Mix aus Gymnastikübungen, aber auch Elementen aus Yoga und Pilates verbessert. „Mein Ziel ist es, dass am Ende alle erschöpft, aber glücklich nach Hause gehen“, so Brands. Die fortlaufende Gruppe findet donnerstags von 18 bis 19 Uhr (und bei hoher Nachfrage zusätzlich von 19 bis 20 Uhr) statt. Anmeldung und weitere Informationen in der SG Geschäftsstelle unter Tel. 02541/980666 oder info@sg-coesfeld.de.