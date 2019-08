Immer noch keine heiße Spur vom „Feuerteufel“

Coesfeld. Manche Bürger werden so langsam ungeduldig. „Es kann doch nicht sein, dass so einer so lange sein Unwesen treiben kann“, echauffiert sich ein Anlieger der Borkener Straße gegenüber der AZ. „Der Feuerteufel tanzt der Polizei auf der Nase herum.“ An der Borkener Straße war vor einer Woche mit dem Brand eines Carports der vorläufige Höhepunkt einer Serie erreicht, zu der die Polizei insgesamt dreizehn Fälle zählt. Zunächst schienen es 14 zu sein, aber der vom vergangenen Samstag am Kaufland konnte jetzt geklärt werden. Der Verursacher, ein geistig behinderter Mann, hatte sich selbst gemeldet. Für die anderen Brandstiftungen kommt er nicht in Frage. Rolf Werenbeck-Ueding, Sprecher der Polizei, kann den Unmut, der sich in der Bevölkerung breit macht, verstehen. Er unterstreicht, dass die Polizei alles in ihrer Macht stehende tut, um dem Täter habhaft zu werden: „Aber das ist schwierig.“

Von Detlef Scherle