Wieder brennt eine Papiertonne

Coesfeld (ds). Die Hoffnung, dass der Brandstifter, der zwei Tage nicht gezündelt hatte, nun aufhört, ging gestern buchstäblich in Rauch auf. Wie die Polizei berichtete, stand um 2.45 Uhr am Klinkenberg wieder eine Papiertonne in Flammen. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, „mit starken Kräften“, wie es hieß. Der Erfolg blieb aber aus. Der Täter konnte nicht ausfindig gemacht werden. Es ist der 14. Fall einer Serie, die die Polizei und die Feuerwehr – wie berichtet – seit dem 7. August in Atem hält. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 140 entgegen. Wenn jemandem zum Beispiel auch nachts etwas Ungewöhnliches auffällt, sollte sofort die Notrufnummer 110 gewählt werden.

Von Detlef Scherle