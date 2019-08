Einbruch in Kindergarten

Coesfeld. Einen Laptop und eine geringe Menge Bargeld erbeuteten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in einen Kindergarten am Pfarrer-Kersting-Weg. Sie hebelten ein Fenster zu den Räumlichkeiten auf. Das Innere wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.