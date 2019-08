Passende Therapie bei Adipositas

Coesfeld. Viele Menschen weltweit sind in unterschiedlichem Ausmaß übergewichtig. In Deutschland leiden aktuell fast ein Viertel der Männer und Frauen unter Adipositas und den damit häufig verbundenen Folgeerkrankungen. Je nach Ausprägung des Übergewichtes gibt es verschiedene Therapieansätze. Auch in den Christophorus-Kliniken widmet sich ein interdisziplinäres Team diesem Thema und bietet am 5. September einen Vortrags- und Informationsabend zu verschiedenen Therapieoptionen an, heißt es in der Ankündigung.

Von Allgemeine Zeitung