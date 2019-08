„Feuerteufel“ jetzt auch in Lette?

Lette (ds). Hat der „Feuerteufel“ aus Coesfeld jetzt seinen Aktionsradius um Lette erweitert? Diese Frage stellt sich die Polizei, die am Donnerstag gegen 22.40 Uhr wieder einnen Brand aufnehmen musste. Am Letter Berg ging eine Bushaltestelle aus Holz in Flammen auf. Ob der Brand in Zusammenhang mit der Serie in Coesfeld steht, ist noch unklar. Die Polizei untersucht noch, wie das Feuer, das die Feuerwehr Coesfeld löschte, entstanden sein könnte. Auf Hochtouren läuft auch die Fahndung nach dem mutmaßlichen Serientäter. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02541 / 140 zu melden. Wer insbesondere nachts Verdächtiges beobachtet, sollte sofort die 110 wählen.

Von Detlef Scherle